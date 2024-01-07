شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس": برنامج ضيوف خادم الحرمين يعزز رسالة السعودية الوسطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏أشاد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في الاهتمام بضيوف خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن هذه الجهود حققت أثرًا نوعيًا في تعظيم رسالة المملكة الدينية الوسطية عالميًا.

ووصف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، بأنه من المبادرات الرائعة والبرامج النافعة؛ التي تجسِّد اهتمام قيادة هذه البلاد المباركة بالمسلمين جميعًا، مهما اختلفت أقطارهم وأمصارهم ولغاتهم وألسنتهم وبيئاتهم ومجتمعاتهم؛ فيجمعهم هذا الدين العظيم، والأخوة الإسلامية، والحرص على اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، والمثل والقيم الإسلامية النبيلة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُم أُمَّةً واحِدَةً وَأَنا رَبُّكُم فَاعبُدونِ﴾ [الأنبياء: ٩٢].

وثمن جهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لتعزيز مبادرة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، داعيًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، الملك: سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء؛ على هذه المبادرات والبرامج الخادمة للإسلام والنافعة للمسلمين.