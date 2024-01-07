شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ شابًا باستئصال كيس عنكبوتي من دماغه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكّن الفريق الطبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، عضو تجمع الجوف الصحي من إنقاذ شاب عشريني يعاني من حالة صداع شديدة نتيجة وجود كيسة عنكبوتية في النصف الأيسر للدماغ أدت إلى استسقاء دماغي وانضغاط النصف الأيمن للدماغ.

وأوضح التجمع أن الشاب حضر للطوارئ، وتبين بعد إجراء الفحوصات السريرية والأشعة اللازمة، وجود كيس عنكبوتي خلقي لنصف الكرة المخيّة الدماغية الأيسر أدّى لانسداد مجرى البطين الثالث في الدماغ مما نتج عنه تكوّن استسقاء دماغي مع انضغاط شديد في النصف الأيمن للدماغ.

وبيّن أنه بعد مناقشة حالة المريض أدخل لغرفة العمليات لإجراء جراحة تنظيرية وإحداث ثقب في الجمجمة وتفريغ الكيس العنكبوتي، حيث تم تغيير مساره مجهرياً إلى صهاريج قاعدة الدماغ لإزالة الضغط عن الجزء الأيمن من الدماغ مع وضع نازح للبطينات لمدة يومين وتمت إزالته بعد التأكد من استقرار الحالة وتلاشي الاستسقاء الدماغي الحاد.

وأكد تجمع الجوف الصحي بأن حالة المريض تحسنت ونقل من قسم العناية المركزة إلى قسم التنويم وهو بكامل وعيه ويستكمل العلاج بالمستشفى.

يذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز بالجوف قد أجرى 1975 عملية جراحية خلال العام الماضي 2023م، تشمل عمليات نوعية لزراعة القوقعة وعمليات البدانة والأورام وجراحة العيون، بينما استقبلت أقسام الطوارئ بالمستشفى 24000 مستفيد خلال الفترة ذاتها.