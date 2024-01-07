"إسرائيل" تنبش المقابر في غزة.. و"حماس" تتهمها بسرقة 150 جثة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 1:43 مساءً

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قيام الجيش الإسرائيلي بـ"الاعتداء" على 12 مقبرة عبر تجريفها ونبشها في قطاع غزة. وقال المركز: "إنه وثّق اعتداء الجيش الإسرائيلي على 12 مقبرة على الأقل في قطاع غزة عبر تعمّد تجريفها، ونبش وتخريب القبور فيها وسلب عشرات الجثامين منها في خضم جريمة الإبادة المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي." وبيّن المركز أن فريقه الميداني في غزة عاين تعرّض مقبرة (البطش) شرقي مدينة غزة إلى عمليات تجريف واسعة شملت نبش القبور والدوس بالآليات العسكرية على جثامين القتلى فيها وتقطيع بعضها. كما اتهمت حركة "حماس"، "إسرائيل" بسرقة نحو 150 جثة تعود لفلسطينيين دُفِنُوا حديثًا.

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