المملكة المتحدة تعلن عن أول محطة وقود يورانيوم متطوّر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 يناير 2024, 1:51 مساءً

وأعلنت حكومةُ المملكة المتحدة أنّها ستستثمر "300" مليون جنيه إسترليني "382 مليون دولار" في تأسيس برنامج لليورانيوم المخصب بتركيز عالٍ "HALEU"، بنسبة ما بين 5 و20 في المئة، سيساعد في "إزاحة" موسكو من أسواق الطاقة العالمية. وقالت وزيرة الطاقة البريطانية "كلير كوتينيو" في بيان: "وقفنا في وجه "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" فيما يتعلّق بالنفط والغاز وأسواق المال. لن نسمح بأن نكون رهائن له فيما يتعلّق بالوقود النووي". وأضافت: أن "ذلك سيكون ضروريًّا من أجل أمن الطاقة في الداخل والخارج، ويستند إلى ميزات بريطانيا التنافسية التاريخية". يعدُّ وقود اليورانيوم المخصب بتركيز عالٍ "HALEU" ضروريًّا لتشغيل العديد من مفاعلات الطاقة النووية المتقدّمة من الجيل المقبل، بما في ذلك ما يسمى بالمفاعلات المعيارية الصغيرة التي تنوي المملكة المتحدة استخدامها. يتضمّن هذا النوعُ من الوقود عنصرَ "اليورانيوم-235" بنسبة ما بين خمسة و20 في المئة؛ أي أعلى من مستوى خمسة في المئة المستخدم لتشغيل معظم المحطات النووية العاملة حاليًّا.

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