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مساند: استقدام العمالة المنزلية في 8 دقائق

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شكرا لقرائتكم مساند: استقدام العمالة المنزلية في 8 دقائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شدد برنامج مساند على التأثير الإيجابي الذي نتج عن أتمتة الإجراءات في الحصول على العمالة المنزلية.

وقال البرنامج عبر منصة إكس : سهولة الخطوات في منصة مساند اليوم كانت نتيجة أتمتة القطاع حتى وصلت الى أن كل ما تحتاجه للحصول على عاملة منزلية هو 8 دقائق.

طريقة الاستقدام

وأفاد موقع البرنامج أن الاستقدام عبر خدمة معروفة يتم من خلال ما يلي:

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  • اختيار نوع الاستقدام: قم باختيار نوع الاستقدام “معروفة”
  • اختيار التأشيرة : قم باختيار التأشيرة التي ترغب باستخدامها للتعاقد من قائمة تأشيراتك المصدرة.
  • طلب التعاقد: قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اختيار إنشاء عقد.
  • الدفع: قم بسداد مبلغ الاستقدام لإتمام عملية التعاقد.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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