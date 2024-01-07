شكرا لقرائتكم مساند: استقدام العمالة المنزلية في 8 دقائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شدد برنامج مساند على التأثير الإيجابي الذي نتج عن أتمتة الإجراءات في الحصول على العمالة المنزلية.

وقال البرنامج عبر منصة إكس : سهولة الخطوات في منصة مساند اليوم كانت نتيجة أتمتة القطاع حتى وصلت الى أن كل ما تحتاجه للحصول على عاملة منزلية هو 8 دقائق.

طريقة الاستقدام وأفاد موقع البرنامج أن الاستقدام عبر خدمة معروفة يتم من خلال ما يلي: قد يهمّك أيضاً اختيار نوع الاستقدام: قم باختيار نوع الاستقدام “معروفة”

اختيار التأشيرة : قم باختيار التأشيرة التي ترغب باستخدامها للتعاقد من قائمة تأشيراتك المصدرة.

طلب التعاقد: قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اختيار إنشاء عقد.

الدفع: قم بسداد مبلغ الاستقدام لإتمام عملية التعاقد.