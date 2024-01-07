خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر قياس

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الرياض - محمد الوسيري - كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر موقع قياس.

وأشارت الهيئة إلى أنها تمكن المستفيد بعد سداد رسوم الاختبار من تعديل موعد الاختبار عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس.

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تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية

ويتم تعديل الموعد من خلال الخطوات التالية :

الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع قياس.

تسجيل الدخول عن طريق رقم السجل المدني وكلمة المرور.

اختيار الاختبارات المسجلة من خلال الصفحة الرئيسية.

تحديد الاختبار الذي يرغب المستفيد التعديل عليه ثم الضغط على تعديل وإضافة البيانات الجديدة

يذكر أن التعديل متاح حتى قبل موعد الاختبار بـ 72 ساعة حيث يتم تحديد المدينة ومقر الاختبار، ثم تحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار.

موعد اختبار الرخصة المهنية يشار إلى أن موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي والمحوسب تم تحديده ليكون يوم 26 يناير الجاري ويتم التسجيل فيه من خلال الخطوات التالية: