شكرا لمتابعة خبر عن سجن وغرامة تصل لنصف مليون ريال عقوبة التحرش على متن طائرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت النيابة العامة اليوم الأحد، أن نظام الطيران المدني أضفى حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها.

وأوضحت النيابة أن نظام الطيران المدني قرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام العام داخلها.

وبينت أن كل من يقوم بعنف بدني على متن طائرة مدنية ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد طاقم الطائرة أو ركابها عقوبته السجن 5 سنوات، وغرامة نصف مليون ريال.