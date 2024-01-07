شكرا لقرائتكم خبر إطلاق كائنات فطرية نادرة في محمية الإمام تركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، الأمير تركي بن محمد، عددا من الأنواع النادرة من الكائنات الفطرية، التي تعمل المحمية على الحفاظ عليها وإكثارها، وذلك ضمن جهود هيئة تطوير المحمية لدعم التنوع الأحيائي، وتعزيز التوازن البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية. وأكد الأمير تركي اهتمام القيادة بحماية البيئة الطبيعية ورعايتها، لمستقبل مستدام للأجيال القادمة في المملكة، لافتا إلى أهمية دور المحميات الملكية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خلال تحسين جودة الحياة بالمملكة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق كائنات فطرية نادرة في محمية الإمام تركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.