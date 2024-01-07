جامعة جدة تحقق المركز الثالث في مسابقة هواوي العالمية

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وجرى اختيار الطالبة العثيمين من ضمن الـ9 الأوائل لتمثيل المملكة دوليا في المسابقة الإقليمية التي أقيمت بالعاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة 22 فريقا من 11 دولة، واستمرت لمدة 4 أشهر، تم خلالها تدريب الفرق على منصة Huawei ICT Academy بشكل يومي، بجانب عقد اجتماعات مع المدربين على مدى 3 أسابيع قبل المسابقة الإقليمية.
يذكر أن المسابقة تعد منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات وتحفيز الفكر الابتكاري في مجال التكنولوجيا، وإثراء مردود التقنية الإيجابي المستقبلي ضمن مختلف المجالات.
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