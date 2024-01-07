شكرا لقرائتكم خبر بدء المرحلة الرابعة من برنامج العلا للابتعاث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا المرحلة الرابعة من «برنامج العلا للابتعاث»، وذلك في عدد من المجالات، ومنها السياحة والضيافة والزراعة والتاريخ والفنون وعلوم الآثار والمتاحف والتخطيط الحضري وعلوم البيئة وإدارة المرافق والخدمات وإدارة التواصل.

ويتماشى البرنامج مع أهداف التطوير الاستراتيجية للهيئة الملكية، التي تتمحور حول تزويد المبتعثين والمبتعثات بالمعرفة والمهارات المتنوعة، والمصممة خصيصا لتلبية المتطلبات المتنامية لأسواق العمل المحلية والعالمية، فضلا عن إعدادهم بصفتهم قادة ورواد أعمال للمستقبل، في عدد من الجامعات المرموقة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا.

ويعد برنامج العلا للابتعاث، أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة الملكية للاستثمار في تعزيز القدرات وإثراء المعرفة لأبناء وبنات الوطن في العلا.

برنامج العلا للابتعاث: