شكرا لقرائتكم خبر بدء المرحلة الرابعة من برنامج العلا للابتعاث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتماشى البرنامج مع أهداف التطوير الاستراتيجية للهيئة الملكية، التي تتمحور حول تزويد المبتعثين والمبتعثات بالمعرفة والمهارات المتنوعة، والمصممة خصيصا لتلبية المتطلبات المتنامية لأسواق العمل المحلية والعالمية، فضلا عن إعدادهم بصفتهم قادة ورواد أعمال للمستقبل، في عدد من الجامعات المرموقة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا.
ويعد برنامج العلا للابتعاث، أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة الملكية للاستثمار في تعزيز القدرات وإثراء المعرفة لأبناء وبنات الوطن في العلا.
برنامج العلا للابتعاث:
- 168 طالبا في المرحلة الأولى.
- 292 طالبا في المرحلة الثانية.
- 300 طالب في المرحلة الثالثة.
- 762 طالبا مستفيدا من البرنامج.
- 69 مبتعثاومبتعثة تخرجوا
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