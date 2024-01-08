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تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية على هذه المناطق

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صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وقال المركز: هطول أمطار رعدية على أجزاء من جازان، عسير والباحة، ورياح نشطة على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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