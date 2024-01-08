تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية على هذه المناطق

صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.
وقال المركز: هطول أمطار رعدية على أجزاء من جازان، عسير والباحة، ورياح نشطة على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.
وقال المركز: هطول أمطار رعدية على أجزاء من جازان، عسير والباحة، ورياح نشطة على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية