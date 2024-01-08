تراند اليوم : بعد جدل نقله للمستشفى سرا.. أول تعليق من البنتاغون على الوضع الصحي لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

صحيفة الخليج 365- CNN: قال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، إن وزير الدفاع لويد أوستن لا يزال في المستشفى داخل مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني، "لكنه يتعافى بشكل جيد وفي حالة معنوية جيدة".

الخروج من المستشفى

وأضاف رايدر في بيان، بأن البنتاغون لا يعرف بعد موعد خروج أوستن من المستشفى.

وتابع المتحدث باسم البتاغون: "منذ استئنافه مهامه مساء الجمعة الماضية، تلقى الوزير تحديثات تشغيلية وقدم التوجيه اللازم لفريقه" في وزارة الدفاع الأمريكية.

مراقبة العمليات

وأردف رايدر: "إنه يتمتع بإمكانية الوصول التام عبر الاتصالات الآمنة المطلوبة، ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن أوستن يتواجد في المستشفى منذ اليوم الأول من الشهر الحالي، بعد تعرضه لمضاعفات عملية جراحية.