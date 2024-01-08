شكرا لقرائتكم خبر عن "مواطن سعودي" طلق زوجته وزوجها مصري كمحلل لتعود إليه.. وبعد زواجهما كانت المفاجأة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف صاحب قناة “قصة مع فالح” على يوتيوب، قصة غريبة بطلها مواطن سعودي ثري وزوجته، بعد أن وقع الطلاق بينهما للمرة الثالثة نتيجة اكتشاف الزوجة زواجه من امرأة أخرى والإنجاب منها.

جأ الزوج الذي أراد أن يرد زوجته إليه إلى تزويجها من عامل المزرعة المصري كمحلل، على أن يلمسها ويقيم معها ليلة واحدة ثم يطلقها، لكن وقعت المفاجأة من الزوجة بعد الزواج من العامل.وقال الراوي:

” أبو خالد موظف وتزوج من أم خالد معلمة وبعد وفاة والدها الثري ورثت عدة ملايين وأعطت زوجها الأموال واستثمرها في التجارة”.

وتابع: تزوج أبو خالد من امرأة أخرى واستمر زواجه في السر عدة سنوات أنجب خلالها طفلة التحقت بإحدى المدارس التي تقع في مكان يبعد عن مدارس أبنائه وبناته من زوجته الأولى ولكن تصادف انتقال معلمة من المدرسة

التي يدرس فيها أبناء زوجته الأولى إلى المدرسة الأخرى التي تدرس بها ابنته من المرأة الثانية فتواصلت المعلمة هاتفيا مع أم خالد لتسلم عليها وتخبرها أنها تدرس للطفلة التي أعتقدت أنها ابنتها”.

وأردف: تأكدت أم خالد أن زوجها تزوج عليها فواجهته وأنكر في البداية ولكنها أكدت له أنه متزوج وتحدث بطريقة حادة قائلة ” أغنيتك وخليتك رجال وحطيتك محسوب بين الناس ياللي ما فيك خير “.

فرد عليها وأخبرها أنه تزوج وبعد تلفظها عليه طلقها.

بعد مرور عدة أشهر

وأضاف: بعد مرور عدة أشهر أراد أبو خالد أن يعود إلى زوجته أم خالد مرة أخرى ولكنها اشترطت أن يعطيها مبلغ 500 ألف كترضية ويطلق زوجته الثانية وألا يعمل في شركتها “.

لافتا إلى أن أبو خالد وافق على شروطها ولكن كانت أمامهما مشكلة أخرى تتمثل في ضرورة زواجها من شخص آخر كمحلل حتى تعود له.

زوجها عامل مصري

وأشار إلى أن أبو خالد طلب من عامل المزرعة المصري أن يتزوج طليقته بشرط ألا يقترب منها ويطلقها في اليوم التالي ووافق العامل ولكن بعد الزواج رفضت أم خالد تنفيذ الطلاق انتقاما من طليقها”.

واختتم: استمر زواج أم خالد والعامل لمدة شهر ثم انفصلا بعدما اقتنعت بضرورة طلاقهما”.

لافتا إلى أن أبو خالد أبلغ عن العامل هروب وتم ترحيله ثم قامت أم خالد باستقدامه كعامل.