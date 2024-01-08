انت الان تتابع الأرصاد تنبّه من هطول أمطار رعدية على جازان: تتواصل حتى 9 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وارتفاع في الأمواج، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات: (ضمد، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والحرث، والعارضة، والريث، والداير، والعيدابي، وهروب، وفيفا، وفرسان، والدرب، وبيش، والأجزاء الساحلية)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تنبّه من هطول أمطار رعدية على جازان: تتواصل حتى 9 مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.