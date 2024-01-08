بالفيديو.. "الحربي" لاعب "الشباب" يحسم موقفه من عرضي "النصر" و"الهلال"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 11:37 صباحاً

حسم ظهير أيسر فريق "الشباب" متعب الحربي، مستقبله من العروض المقدمة له من كبار أندية الدوري السعودي؛ للانضمام إلى أحدها خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وذكرت تقارير صحفية، خلال الأيام الماضية، عن تقديم إدارتي الهلال والنصر، عرضين ضخمين للتعاقد مع "الحربي". وقال "الحربي"، خلال مقطع "فيديو" متداول، عبر منصة "إكس":"مستمر مع ‎الشباب، إن شاء الله، ولن أنتقل إلى الهلال ولا النصر". ويعد اللاعب متعب الحربي "23 عامًا"، أحد أهم العناصر الأساسية لفريق الشباب، الذي انتقل لصفوفه في 2020، وينتهي عقده في صيف 2026.

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