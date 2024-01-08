شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية المفتوحة تُعلن موعد القبول والتسجيل للفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة العربية المفتوحة موعد القبول والتسجيل ببرامج البكالوريوس في الفصل الدراسي الثاني للعام 2023- 2024، حتى 20/ 01/ 2024 بكافة فروعها في المملكة "الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، حائل، الأحساء".

وتوفر الجامعة العربية المفتوحة برامج تعليمية ومناهج عالمية المعايير تقوم على إعداد الطلبة علميًا وعمليًا، وتعمل على تزويدهم بكافة المهارات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل في مجالات مختلفة، وتعتمد الجامعة نظام التعليم المنتظم المدمج؛ الذي يجمع ما بين التعليم التقليدي والتعليم عبر الإنترنت.

وبيَّن مدير إدارة القبول والتسجيل بدر الشهري، أن التسجيل متاحٌ حاليًا عبر موقع الجامعة الإلكتروني www.arabou.edu.sa، موضحاً أنه يمكن لمن يرغب في التقديم الاطلاع على كافة الشروط على موقع الجامعة.

تخصصات الجامعة العربية المفتوحة

وأشار إلى أن التخصصات المتاحة في الجامعة، كلية دراسات إدارة الأعمال؛ وتشمل مسار النظم الإدارية، ومسار التسويق، ومسار المحاسبة، وبكالوريوس المحاسبة باللغة العربية، وكلية دراسات الحاسب الآلي؛ وتشمل مسار تقنية المعلومات والحوسبة ومسار علوم الكمبيوتر، ومسار الحوسبة مع الأعمال، ومسار الشبكات والأمن، ومسار تطوير الويب، وكلية الدراسات اللغوية؛ التي تشمل مسار اللغة الإنجليزية وآدابها.

يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة انطلقت بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، حين أعلن في عام 1996 عن مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي، ومؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة سميت الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.