شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: المملكة حققت أعلى رقم للمعتمرين في تاريخها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة العربية السعودية حققت في عام 2023 أعلى رقم للمعتمرين في تاريخها، إذ بلغ عدد المعتمرين و الزوار أكثر من 13 مليون معتمر وزائر، بنسبة نمو 58% عن أعلى سنة سابقة.

وقال الربيعة، في افتتاح معرض خدمات الحج والعمرة، إن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتوفير أفضل الخدمات للمعتمرين و الزوار، وحرصها على إتاحة الفرصة للجميع لأداء مناسك العمرة.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تستقبل المعتمرين و الزوار من جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار سياسة المملكة العربية السعودية.

تطوير البنية التحتية

وأشار الربيعة إلى أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف توفير أفضل الخدمات للمعتمرين و الزوار.

وأكد أن الوزارة تُبذل جهودًا كبيرة لتوفير أفضل الخدمات للمعتمرين و الزوار، وضمان راحة وسلامة الجميع.