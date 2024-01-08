شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحتفي باليوم العربي لمحو الأمية 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك وزارة التعليم في الاحتفاء باليوم العربي لمحو الأمية، الذي أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو) في الـ 8 من يناير كل عام، تعزيزاً لمبدأ تكافؤ الفرص في عملية التعليم، ودعم أحقية كل فرد في التعلّم، وضمان استمرارية التعليم مدى الحياة، وذلك في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة - أعزها الله - لقطاع التعليم.

وتسعى وزارة التعليم لتطوير برامج نوعية تعليمية وتدريبية تتوافق مع خصائص الكبار وتتلاءم مع احتياجات سوق العمل؛ تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وبرنامج تنمية القدرات البشرية ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

محو الأمية في المملكة

بذلت الوزارة جهوداً كبيرة في مجال التعليم المستمر ومحو الأمية؛ أثمرت عن اعتماد مدينة الجبيل الصناعية كأول مدينة تعلّم سعودية ضمن شبكة اليونسكو العالمية وفوزها بجائزة أفضل مدن التعلّم، وكذلك اعتماد مدينة ينبع ضمن مدن التعلّم التابعة لشبكة اليونسكو العالمية.

كما عملت على تطوير الخطط الدراسية ومناهج التعليم المستمر، وإضافة مقررات جديدة بما يتوافق مع الخصائص النمائية للطلبة، وإطلاق قناة التعليم المستمر ضمن قنوات عين التعليمية، والتي شهدت تسجيل ما يقارب 4237 درساً من مقررات التعليم المستمر.

ونفذت وزارة التعليم 1154 برنامجاً تدريبياً عن بُعد في مراكز الأحياء المتعلمة، استفاد منها 54103 شخصًا ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر في مختلف مناطق المملكة، إضافةً إلى تنفيذ الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية للعام 1444هـ في خمس مناطق ومحافظات، مستهدفةً محو أميات مختلفة لما يقارب 2665 من الكبار من الجنسين القاطنين في أماكن نائية، من خلال 83 مركزاً للأحياء المتعلمة.