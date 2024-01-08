شكرا لقرائتكم خبر معاقبة 75 منشأة تجارية مخالفة بأحياء الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت غرفة العمليات المشتركة في جولتها الرقابية الأسبوعية بأحياء وسط الرياض، 75 منشأة تجارية مخالفة، و4 منازل حولتها عمالة مخالفة إلى مواقع لبيع مواد غذائية، وممارسة الحلاقة، فيما أزالت الغرفة مباسط لباعة جائلين، وإتلاف مواد غير صالحة، وحجز مركبات تنتهك الأرصفة.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض في تقرير إحصائي، أن جهود الغرفة المشتركة أسفرت عن ضبط 15 عاملا مخالفا، ومصادرة وإتلاف 6 أطنان من المخلفات، و5,500 كيلو جرام خضار وفواكه سلمت لجمعيات خيرية، إضافة إلى إزالة 190 مبسطا مخالفا للخضار والفواكه، وإشعار 75 محلا مخالفا بالمراجعة.

وأشارت إلى أن الغرفة المشتركة أغلقت أيضا 32 محلا تعمل بلا تراخيص، ومصادرة أدوات حلاقة في موقع مخالف، إضافة إلى ضبط وحجز 82 مركبة مخالفة، 27 منها تنتهك الأرصفة، و43 أخرى محملة بالبضائع، فيما تنتظر الغرامات الرادعة المركبات المخالفة، وذوي العلاقة.