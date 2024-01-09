شكرا لمتابعة خبر عن الحالات التي تشملها الحماية الجزائية لطاقم الطائرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المحامي أحمد المحيميد، الحالات التي تشملها الحماية الجزائية لطاقم الطائرة وركابها.

وأكد أن القانون الدولي أكد على أن أي طائرة جزء من الدولة التي تتبعها، ويطبق عليها قانون الدولة التي تتبعها شركة الطيران.

وأضاف أن الحماية الجزائية لطاقم الطائرة وركابها متوفرة عند الاعتداء على الشخص سواء كان بالضرب أو الإهانة أو التحرش أو المضايقة سواء كان ضد أعضاء الطائرة أو ركابها أو طاقمها.

وأكد أن من يرتكب مثل هذه المخالفات فأن يعرض نفسه للمسألة الجزائية ويطبق عليه أشد العقوبات .