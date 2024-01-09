السعودية | المركز الوطني للعمليات الأمنية يشارك ضمن جناح وزارة الداخلية في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” بجدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يشارك المركز الوطني للعمليات الأمنية ضمن جناح وزارة الداخلية في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” المقام بمحافظة جدة خلال الفترة من 26 – 29 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 8 – 11 يناير 2024 م، بهدف التعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، واستعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

ويستعرض المركز لزوار الجناح، الخدمات الأمنية والإنسانية المُقدمة لضيوف الرحمن عبر رقم الطوارئ الموحد (911)، حيث تُستقبل المكالمات بزمن لا يتجاوز ثانيتين وبعدة لغات، وتحويلها للجهات ذات العلاقة بما لا يتجاوز 45 ثانية للمكالمة الواحدة، وتخصيص ركن “عيش التجربة” الذي يحاكي آلية العمل داخل المركز، إضافة لعروض مرئية تعريفية وتوعوية، حيث إن مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) تعدّ أحد مشاريع مبادرات وزارة الداخلية وتنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج “رؤية السعودية 2030”.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر، بجلسات حوارية لعدد من القيادات الأمنية للمرة الثالثة، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، ومبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.