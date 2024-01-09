السعودية | وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي بعدد من الوزراء المشاركين في مؤتمر التعدين الدولي 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، سلسلة اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء المشاركين في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي 2024، التي تنطلق بعد غد (الأربعاء) في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض، وذلك بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

والتقى معاليه كل من معالي وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري ديلي آلاك، ووزيرة المناجم بجمهورية الكونغو الديمقراطية أنطوانيت نسامبا كالامباي، ومعالي وزير تنمية المناجم والمعادن في زامبيا بول سي كابوسوي، ومعالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية بيلاروسيا سيرجي ألينيك، وبحث معهم سبل تطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، والطلب العالمي المتزايد على المعادن، كما ناقش معهم الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال التعدين في المملكة.

واستعرضت اللقاءات بعض القضايا التي ستناقش خلال الاجتماع الوزاري الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الذي يشهد تمثيلاً غير مسبوق من حيث عدد الوزراء المشاركين فيه؛ حيث من المنتظر مشاركة أكثر من 80 دولة أكدت مشاركتها في هذا الاجتماع حتى الآن، منها 45 دولة ممثلة برتبة وزير، بالإضافة إلى 20 منظمة دولية رسمية، و30 منظمة غير حكومية و13 اتحاداً للأعمال.

يذكر أن النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي، ستناقش عدداً من الموضوعات، أبرزها: إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع مستجدات القضايا التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر، ولاسيما القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وجذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة، ونشر التقنيات الرقمية الأكثر تقدماً في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة.