السعودية | الجوازات تشارك ضمن جناح وزارة الداخلية في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” بجدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

تشارك المديرية العامة للجوازات ضمن جناح وزارة الداخلية في “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” المقام بمحافظة جدة خلال الفترة من 26 – 29 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 8 – 11 يناير 2024 م، بهدف التعريف بمهامها والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، واستعراض مبادراتها ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وتستعرض الجوازات تقنياتها في المنافذ الدولية، التي تسهل خدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة للعمرة والحج والزيارة وراحتهم، وآلية التقديم على التأشيرة السياحية عند الوصول، وذلك عبر جهاز الخدمة الذاتية في بعض منافذ المملكة الدولية.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر، بجلسات حوارية لعدد من القيادات الأمنية للمرة الثالثة، لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، ومبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030.‫