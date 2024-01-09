شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى رحيل صدام حسين .. ماذا فعل لحظة اعدامه؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في يوم 30 ديسمبر 2022، نحيي الذكرى السادسة عشر لرحيل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الذي تم إعدامه في هذا اليوم من عام 2006.

ونستعرض أبرز المعلومات عن الرئيس الخامس للعراق، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية في الفترة بين 1975 و1979.

نشأة صدام حسين

ولد صدام حسين في 28 أبريل 1937 في قرية العوجة بالقرب من مدينة تكريت. وقد توفي والده قبل ولادته، وتكفل به خاله. تزوجت والدته وأنجبت له ثلاثة إخوة. انتقل صدام إلى بغداد وانضم إلى الثانوية الوطنية ثم إلى كلية الحقوق. في عام 1957، انضم إلى حزب البعث القومي، وعمل كمدرس في مدرسة ثانوية. كانت القومية العربية التي دعا إليها جمال عبد الناصر دافعًا للشباب البعثيين مثل صدام.

الحكم الرئاسي لصدام حسين

صدام حسين هو الرئيس الخامس للعراق، حيث تولى رئاسة البلاد في الفترة بين عامي 1979 و2003. خلف الرئيس أحمد حسن البكر وكان قبل ذلك نائبًا لرئيس الجمهورية في الفترة بين عامي 1975 و1979.

شغل صدام منصب الأمين العام لحزب البعث في عام 1968، وسرعان ما أصبح عضوًا في القيادة الحزبية. شارك في انقلاب سلمي بقيادة أحمد حسن البكر للإطاحة بعبد الرحمن عارف، حيث أصبح أحمد حسن البكر الرئيس وصدام نائبًا له. ومع ذلك، كان صدام هو القوة الأكبر داخل الحزب، وأصبح صاحب النفوذ الأقوى في الحزب في عام 1969.



قام صدام بتأسيس جهاز المخابرات العراقي وعيّن أشخاصًا يثق بهم في المناصب الأمنية الرفيعة. استقال أحمد حسن البكر في 16 يوليو 1979، وأصبح صدام رئيسًا جديدًا للعراق. بعد الثورة الإسلامية في إيران وصعود الخميني للسلطة، اندلعت حرب عراقية إيرانية استمرت لعدة سنوات على ضفاف نهرالذي بدأ في سبتمبر 1980 واستمر حتى أغسطس 1988. وقد أدى هذا الصراع إلى دمار هائل وخسائر بشرية كبيرة.

في عام 1990، غزت العراق دولة الكويت، مما أدى إلى اندلاع الحرب الخليجية الثانية. تم تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لتحرير الكويت، وبعد حملة عسكرية استمرت لمدة شهور، تم طرد القوات العراقية من الكويت في فبراير 1991.



بعد الحرب، فرضت الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية على العراق، وتسببت هذه العقوبات في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وأثرت بشكل كبير على حياة الشعب العراقي.

سقوط نظام صدام حسين

في عام 2003، غزت القوات الأمريكية وحلفاؤها العراق بذريعة وجود أسلحة دمار شامل تملكها العراق، والتي لم يتم العثور عليها فيما بعد. سرعان ما انهار نظام صدام حسين، وتم اعتقاله في ديسمبر 2003.

ونُفذ حكم الإعدام على الرئيس العراقي صدام حسين في يوم السبت فجر عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة عام 1427 للهجرة المصادف 30 ديسمبر عام 2006 بعد إدانته من قبل محكمة شكلها الاحتلال الاميركي للعراق عام 2003 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك بعد ربع قرن من قيادة البلاد.



ونُفذ الحكم، بعد أن سلم حرس القوات الأميركية صدام حسين إلى الحكومة العراقية تلافياً لجدل قانوني في الولايات المتحدة التي أعتبرته أسير حرب.

واستنكر المراقبون من جميع الاتجاهات والانتماءات السياسية هذا الاستعجال المستغرب لتنفيذ حكم الإعدام الذي لم يبد خلاله في لحظة التنفيذ على صدام الخوف أو التوتر كما لم يقاوم أو يتصدى للرجال الملثمين الذين يقتادونه إلى حبل المشنقة مرددا الشهادتين.

وأكد حراس أميركيون حسب شهادتهم، أن صدام حسين كان متماسكاً وجباراً على خلاف ما يتطلبه الموقف وهو مقدم على حكم الإعدام، مشيرين إلى أنه أخاف جلاديه وأبهرهم بصموده وذلك ما نقلته عدسات الفضائيات وبيين أن الرجل لم يكن خائفاً أو مرتبكاً.