انت الان تتابع "مسام" ينتزع 725 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الأول من يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 8:16 صباحاً

تَمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2024م، من انتزاع 725 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها لغمان مضادان للأفراد، و126 لغمًا مضادًّا للدبابات، و596 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة. ونزع فريق "مسام" 172 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية هجر بمحافظة الضالع، و7 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، كما استطاع الفريق في محافظة مأرب نزع 3 ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي، و120 لغمًا مضادًّا للدبابات، و350 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، ونزَع الفريق في محافظة شبوة لغمًا واحدًا مضادًّا للأفراد وعبوة ناسفة واحدة بمديرية عين، ونزع 5 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان. وفي محافظة تعز تَمكّن فريق "مسام" من نزع 25 ذخيرة غير منفجرة في مديرية باب المندب، ونزع الفريق 24 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًّا للأفراد بمديرية صبر، ولغمًا واحدًا مضادًّا للدبابات و10 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب؛ وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 427 ألفًا و534 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية.

كانت هذه تفاصيل خبر "مسام" ينتزع 725 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الأول من يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.