"المدخلي" يودع التعليم بعد رحلة إنجازات استمرت 31 عامًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 09 يناير 2024, 9:31 صباحاً

ودّع مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة محمد المدخلي، التعليم، بعد 31 عامًا قضاها بين أروقته، ترك خلالها أثرًا كبيرًا بين زملائه وبصمات عديدة في الإدارة. وقال "المدخلي" عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": اليوم أودع العمل في التعليم بعد رحلة دامت إحدى وثلاثين سنة وثلاثة أشهر. وأضاف المدخلي: ‏تقاعدتُ مبكرًا، شاكرًا لله ثم لوطني وقيادتي -أعزها الله- الفرصة التي منحتها في خدمة أجل مهنة وأنبل رسالة؛ متمنيًا لزملائي وزميلاتي التربويين التوفيق والتألق في خدمة الوطن النفيس.

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