إنعاش قلب معتمرة ثمانينية تعرضت لأزمة قلبية بمطار جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق طبي بمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم من إنعاش قلب معتمرة ثمانينية تحمل الجنسية الطاجيكستانية؛ إثر تعرضها لأزمة قلبية أثناء مغادرتها المطار متجهةً لبلادها بعد أدائها للعمرة.

وقد تم عمل الإنعاش القلبي لها في مركز المراقبة الصحية بالصالة الشمالية، ومن ثم تحويلها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي لاستكمال علاجها.

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