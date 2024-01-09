شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تواصل توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات الإغاثية للفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وجرى أمس توزيع سلال غذائية للنازحين في احدى المدارس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع، استفاد منها 1.300 فرد بواقع 300 أسرة.

أخبار متعلقة وزير الحج: الحلول التقنية والطرق المبتكرة في خدمة ضيوف الرحمن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات جديدة في 3 دول

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

مركز الملك سلمان للإغاثة

يذكر أم مركز الملك سلمان للإغاثة، سيّر من ميناء جدة الإسلامي أمس الأول، الباخرة الإغاثية السعودية الخامسة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متجهة إلى ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية.

وحملت الباخرة على متنها مساعدات إغاثية تزن 400 طن تشتمل على مواد غذائية ومواد إيوائية كالخيام والبطانيات ومواد طبية مثل الأجهزة التنفسية و 300 أسطوانة أكسجين، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني.