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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين في قطاع غزة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات الإغاثية للفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني, حيث جرى أمس توزيع سلال غذائية للنازحين في احدى المدارس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع، استفاد منها 1.300 فرد بواقع 300 أسرة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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