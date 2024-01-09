شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية منزلية لآلام البطن الشديدة.. لا تفوتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يُعتبر الشعور بآلام في البطن من الأوجاع الطبيعية والشائعة التي قد تعاني منها الكثيرات لأسباب عدة مثا الدورة الشهرية،

حالات المرض والبرد أو لأسباب عدة اخرى، وفي حال كنت لا تودين اللجوء الى الأدوية، إكتشفي كيف يمكنك معالجة هذه الحالة طبيعياً.

طرق طبيعية لعلاج وجع البطن الشديد

تتعدد الطرق المنزلية والطبيعية التي يمكنك اللجوء إليها لعلاج ألم البطن الشديد ومن أهم هذه الطرق إليك:

1-اللجوء إلى الأعشاب الطبيعية وأنواع الشاي المُخففة للألم مثل شاي النعناع أو اليانسون أو البابونج.

2-الإكثار من شرب الماء في اليوم وتناول وجبات خفيفة لتجنب الإصابة بالإمساك.

3-عدم تناول الأطعمة التي تُسبب الغازات والإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف.

4-غلي الكمون مع الماء وشرب كوب منه يومياً وعند الشعور بالألم.

5-مراجعة الطبيب في حال إستمر الألم ليقوم بتقديم العلاج المناسب بناءً على السبب.

إن من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى وجع في البطن تناول أنواع مُعينة من الطعام التي يُصعب على الجهاز الهضمي هضمها الأمر الذي يؤدي الى الشعور بإنتقاخ وألم في البطن.