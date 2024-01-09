شكرا لقرائتكم خبر خدمات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما تم استحداث خدمات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمالها تزامنا مع إجازة الطلاب، حيث يفد الزوار من جميع مدن المملكة لزيارة المسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعملت الهيئة على تجهيز المسجد النبوي بالسجاد وسقيا زمزم وبرامج التعقيم والتطهير، وكذلك تنظيم الحشود وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وكل ما من شأنه خدمة الزوار وتقديم جميع الخدمات وسبل الراحة لهم.

كما تقوم بتعطير أرضيات المسجد النبوي والسجاد، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير أرضيات المسجد النبوي ومرافقه، والسجاد بمواد صديقة للبيئة لتوفير بيئة صحية آمنة، بالإضافة إلى تنظيم أعمال الحشود في الممرات والساحات وتسھيل الوصول لأروقة المسجد النبوي وعموم الحركة داخل المسجد النبوي وفي الساحات، وتنظيم حركة دخول وخروج المصلين والزائرين من وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنسيق مع الجھات ذات العلاقة.

وتوفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصليات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وكذلك مسارات خاصة لهم أثناء تفويجهم للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهم، وذلك لتمكينهم من أداء عبادتهم بيسر وراحة وتذليل جميع العقبات لهم.

وقامت بتوزيع حافظات ماء زمزم في جميع أروقة المسجد النبوي، وكذلك توزيع عبوات ماء زمزم لإيصال الماء المبارك لجميع الزوار والمصلين .

أبرز الخدمات: