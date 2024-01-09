خدمات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي

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وعملت الهيئة على تجهيز المسجد النبوي بالسجاد وسقيا زمزم وبرامج التعقيم والتطهير، وكذلك تنظيم الحشود وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وكل ما من شأنه خدمة الزوار وتقديم جميع الخدمات وسبل الراحة لهم.
كما تقوم بتعطير أرضيات المسجد النبوي والسجاد، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير أرضيات المسجد النبوي ومرافقه، والسجاد بمواد صديقة للبيئة لتوفير بيئة صحية آمنة، بالإضافة إلى تنظيم أعمال الحشود في الممرات والساحات وتسھيل الوصول لأروقة المسجد النبوي وعموم الحركة داخل المسجد النبوي وفي الساحات، وتنظيم حركة دخول وخروج المصلين والزائرين من وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنسيق مع الجھات ذات العلاقة.
وتوفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصليات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وكذلك مسارات خاصة لهم أثناء تفويجهم للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهم، وذلك لتمكينهم من أداء عبادتهم بيسر وراحة وتذليل جميع العقبات لهم.
وقامت بتوزيع حافظات ماء زمزم في جميع أروقة المسجد النبوي، وكذلك توزيع عبوات ماء زمزم لإيصال الماء المبارك لجميع الزوار والمصلين .
أبرز الخدمات:
- مصليات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
- مسارات خاصة لهم أثناء تفويجهم للصلاة في الروضة.
- تمكينهم من أداء عبادتهم بيسر وراحة.
- توزيع حافظات ماء زمزم في جميع أروقة المسجد النبوي.
- توزيع عبوات ماء زمزم على جميع الزوار والمصلين.
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