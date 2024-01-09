زوار الكُتاب والقُراء يشاركون في تحدي اللهجات

وشهد الجناح إقبالاً واسعاً من الزوار؛ حيث يعقد الجناح مسابقات يومية عبر لعبة اللهجات، يطرح فيها مفردات عدة من لهجات محافظات المنطقة، إلى جانب مسابقة "اختبر ثقافتك الأدبية" للتعريف بأدباء المنطقة بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، بالإضافة إلى مسابقتي المساجلة الشعرية والإلقاء الشعري.
وتسعى الحلقة إلى أن تكون واحدة من أهم روافد التثقيف والبحث اللساني في المملكة العربية السعودية، من خلال استضافة نخبة من المتحدثين داخل المملكة وخارجها، في حلقات علمية بحثية مُستقلة تُعنى بالدراسات اللسانية الحديثة بجميع حقولها ومساراتها العلمية، وكافة تطبيقاتها التحليلية للخطاب بكافة تمظهراته.
ويجسد المهرجان قيمة ثقافية تنطلق من المملكة إلى العالم، في حدث يثري المشهد الثقافي، ويتيح فرصة للجمهور للاطلاع على التجارب الأدبية المتنوعة، ويحتفي بالأدباء المحليين والعالميين بصفتهما الأكثر تأثيرًا في سلسلة الإنتاج الثقافي والحضاري للإنسانية كافة، عبر رحلة مُلهمة ثرية بالمعرفة والمتعة تحتضن جميع أطياف المجتمع، وتقدم فعاليات تجمع بين الأدب والتفاعل والترفيه.
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