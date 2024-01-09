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شاهد.. ربيع "غرب الشملي".. بساط أخضر وطبيعة خلابة

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بدر الجبل 0 تبليغ

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محمد بن مسعود - الدمام - وثقت صور التقطها المصور أحمد الفهد، ربيع غرب الشملي بمنطقة حائل.

وظهرت الأرض عصر أمس الاثنين، ببساط أخضر، بعد نمو العشب إثر الأمطار التي شهدتها المنطقة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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