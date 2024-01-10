شكرا لمتابعة خبر عن رجل يروي تفاصيل إصابته بالكلى بسبب تجربته وصفه منتشرة على منصات التواصل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي رجل تفاصيل إصابته بمرض في الكلى بسبب تجربته لوصفة صحية منتشرة حاليًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الرجل بأنه قرأ رسالة على إحدي منصات التواصل الاجتماعي بأن الليمون مع الماء على الريق يطرد السموم من الجسم.

وأضاف الرجل بأنه ظل فترة يتناول هذا المشروب، ولكن بدأ يشعر بآلام شديدة في البطن والقيء، وعندما ذهب إلى المستشفى تبين أنه مريض كلى.

وتابع الرجل بأن الطبيب كشف له بأن الماء والليمون سبب الإصابة بجفاف في الكلي، لأن الليمون من الأحماض التى تزيد من جفاف الكلي على الريق.