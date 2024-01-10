انت الان تتابع هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب ألاسكا الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 يناير 2024, 7:33 صباحاً

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية ألاسكا الأمريكية. وذكر المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن الهزة وقعت على بُعد 123 كيلومترًا جنوب غربي جزيرة أداك، وعلى عمق عشرة كيلومترات. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة.

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