تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك عند التخلي عن تناول اللحوم لمدة 3 أشهر!

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية والسمنة، ماذا يحدث لجسمك عند التخلي عن تناول اللحوم لمدة 3 أشهر.

وقال صلاح، إن هناك العديد من فوائد الامتناع عن تناول اللحوم لمدة 3 أشهر ويمكن أن يساعدك ذلك على فقدان الوزن، فا الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا خاليا من البروتين يكونون أكثر عرضة لفقدان الوزن، عن الذين يعتمدون على اللحوم، وفق موقع "مصراوي".

ولفت إلى أن الامتناع عن اللحوم لمدة طويلة تعمل على تحسين صحة القلب، وخفض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم، مبينا: على الرغم من فوائد الامتناع عن اللحوم لمدة قد تصل إلى 3 شهور، هناك مخاطر محملة الحدوث، وتشمل ما يلي:

١- نقص البروتين بالجسم وفقدان العضلات والطاقة، خاصة إذا لم يتم استبداله ببدائل نباتية مثل الفول والعدس والبيض وغيرها.

2- كما يسبب الامتناع عن اللحوم لمدة شهور متتالية الإصابة بفقر الدم وخصوصا لدى الحوامل وصغار السن.

3- نقص فيتامين ب12.

4- ضعف المناعة.

5- الشعور بالتعب والضعف.