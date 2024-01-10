اخبار السعوديه

تراند اليوم : أنت حرام عليك تعيش المفروض تموت الحين.. شاهد: سعودي يكشف تعرضه لموقف عنصري من شخص عربي بصيدلية في لندن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Screenshot_20240110_104005

صحيفة الخليج 365: روى شاب سعودي قصة تعرضه لموقف عنصري من شخص عربي يعمل في صيدلية بشارع العرب في لندن.

وقال الشاب في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه دخل صيدلية لطلب علاج لعيونه الحمراء بسبب معاناته من الحساسية.

وأضاف أنه دخل الصيدلية وطلب العلاج وتحدث مع شخص عربي سأله عن بلده فأجاب بأنه من فطلب منه الشخص أن يقترب للمس عيونه فرفض ذلك حتى لا تؤذيه.

وتابع بأن هذا الشخص قال له: بدخل أصبعي في عينك لفقعها وحينما ضحك من الموقف قال له: أنت حرام عليك تعيش وحرام تضحك المفروض إنك تموت الحين.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا