شكرا لقرائتكم خبر عن لكزس تقدم احدث سياراتها "LBX" الرياضية الجديدة .. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تقدم شركة لكزس رائدة صناعة السيارات في اليابان، نسختها الجديدة LBX، والتي تنمتي إلى فئة السيارات الرياضية من طراز SUV، وتأتي هذه النسخة بعدد كبير من التجهيزات، بالاضافة إلى عدة خيارات تتعلق بالطلاء الخارجي، ومظهر عصري.



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القدرات الفنية للسيارة لكزس LBX



تستمد السيارة لكزس LBX قوتها من محرك هجين، بقوة 100 كيلووات اي ما يعادل 136 حصانا، و185 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/س في غضون 9.2 ثانية.

مواصفات وتجهيزات السيارة لكزس LBX



ظهرت السيارة بمقدمة تتسم بالشراسة، ومبرد هواء متعدد الفتحات الهوائية، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، وجنوط رياضية، مع نسبة طول كلي بلغت 4.19 متر، وقاعدة عجلات بنسبة طول بلغت 2.58 متر، وسبويلر خلفي رياضي، مع باقة من حساسات الحركة، ومرايات جانية كهربائية ذات اشارات ضوئية.



وتتوافر السيارة لكزس LBX بتقنية الدفع الرباعي للعجلات، مع باقة من التجهيزات ومنها شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 9.8 بوصة، تساعد عرض الوسائط المتعددة والخرائط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وزر تشغيل وايقاف المحرك.



وتتمتع السيارة لكزس LBX بعدد من وسائل التحكم والحماية ومنها، مثبت سرعة، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة وسهولة الاصطفاف، نظام الحفاظ على الحارة المرورية، رصد ومتابعة النقاط العمياء، التعرف على الاشارات المرورية، رصد النقاط العمياء، وسائد هوائية للحماية من الصدمات.