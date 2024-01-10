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تراند اليوم : يكون أشد بردًا من المربعانية.. "الحصيني" يكشف موعد بداية موسم الشبط ويحدد مدته

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صحيفة الخليج 365: قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن أيام الشتاء 91 يومًا، وتنتهي المربعانية الأحد المقبل 2 رجب الموافق 14 يناير.

وأشار خلال تغريدة نشرها على حسابه في منصة "إكس" إلى أن "موسم الشبط يبدأ 15 يناير ، ومدته 26 يومًا، ويكون أحيانًا أشد بردًا من المربعانية وينتهي 28 رجب 1445هـ الموافق 9 فبراير".

وتابع: " العقرب الأولى والثانية من الشتاء مدتها 26 يومًا، وهما سعد الذابح وسعد بلع، وينتهيان في 26 شعبان 1445هـ الموافق 7 مارس".

وأضاف: "تبرد الأجواء عند هبوب رياح قطبية أو سيبيرية وينتهي الشتاء فلكيًّا 10 رمضان 1445هـ الموافق 20 مارس، وأكثروا من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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