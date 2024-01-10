تراند اليوم : يكون أشد بردًا من المربعانية.. "الحصيني" يكشف موعد بداية موسم الشبط ويحدد مدته

صحيفة الخليج 365: قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن أيام الشتاء 91 يومًا، وتنتهي المربعانية الأحد المقبل 2 رجب الموافق 14 يناير.

وأشار خلال تغريدة نشرها على حسابه في منصة "إكس" إلى أن "موسم الشبط يبدأ 15 يناير ، ومدته 26 يومًا، ويكون أحيانًا أشد بردًا من المربعانية وينتهي 28 رجب 1445هـ الموافق 9 فبراير".

وتابع: " العقرب الأولى والثانية من الشتاء مدتها 26 يومًا، وهما سعد الذابح وسعد بلع، وينتهيان في 26 شعبان 1445هـ الموافق 7 مارس".

وأضاف: "تبرد الأجواء عند هبوب رياح قطبية أو سيبيرية وينتهي الشتاء فلكيًّا 10 رمضان 1445هـ الموافق 20 مارس، وأكثروا من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار".