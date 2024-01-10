شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج الطبيعي يُنهي معاناة فتاة عشرينية مع الكرسي المتحرك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهم قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنهاء معاناة مواطنة عشرينية دامت ما يقارب السنة من الكرسي المتحرك إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وأوضح الفريق الطبي ان الفتاة تعرضت لحادث مروري خارج المملكة مما سبب لها كسر مضاعف في عظمة الفخذ وتم إجراء عملية تثبيت للكسر، إلا أنها لم تعد قادرة على ثني الركبة والمشي وممارسة حياتها بالشكل الطبيعي.

وتابع الفريق "راجعت المريضة قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حراء العام وهي تستخدم الكرسي المتحرك، حيث تمت معاينتها وتقييم حالتها من قبل أخصائية العلاج الطبيعي والفريق المعالج وعلى الفور تم وضع الخطة العلاجية المتكاملة لحالتها".

وقال الفريق "على مدار 10 أشهر تم إخضاع المريضة للجلسات العلاجية المكثفة والجلسات الافتراضية وكان التزام المريضة بالمواعيد المحددة هو أحد أهم الأسباب التي مكنتها من الإستغناء عن الكرسي المتحرك ولله الحمد وبذلك عادت المريضة بالمشي والحركة الطبيعية وأداء مهامها اليومية بشكل أفضل".