السعودية تطلق 5 منتجات جديدة للإقامة المميزة في المملكة

أطلق مركز الإقامة المميزة في السعودية، اليوم الأربعاء، 5 منتجات جديدة للإقامة المميزة، بهدف تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي يجذب أفضل الكفاءات والمستثمرين، ويعزز الاقتصاد الوطني. وتشمل المنتجات الجديدة: إقامة الكفاءة الاستثنائية: تمنح للأفراد ذوي الكفاءة العالية في مختلف المجالات، مثل العلوم والطب والهندسة والتقنية والتجارة.

تمنح للأفراد ذوي الكفاءة العالية في مختلف المجالات، مثل العلوم والطب والهندسة والتقنية والتجارة. إقامة الموهبة: تمنح للأفراد الموهوبين في مختلف المجالات، مثل الفنون والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.

تمنح للأفراد الموهوبين في مختلف المجالات، مثل الفنون والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.

إقامة مستثمر الأعمال: تمنح للأفراد أو الشركات التي تستثمر في السعودية بمبلغ مالي معين.

تمنح للأفراد أو الشركات التي تستثمر في السعودية بمبلغ مالي معين.

إقامة رائد الأعمال: تمنح للأفراد الذين يؤسسون أو يديرون شركات ناشئة في السعودية.

تمنح للأفراد الذين يؤسسون أو يديرون شركات ناشئة في السعودية.

إقامة مالك العقار: تمنح للأفراد الذين يشترون أو يبنون عقارًا في السعودية بمبلغ مالي معين. وأوضح مركز الإقامة المميزة أن المنتجات الجديدة تستهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التقديم على الإقامة المميزة ومتابعة طلبات المتقدمين.

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