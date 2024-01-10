الإعلان عن الفائزين بتراخيص للتنقيب عن المعادن في المملكة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، الأربعاء، عن الفائزين في الجولة الرابعة من منافسات رخص الكشف عن المعادن.

وفاز تحالف شركة عجلان وإخوانه وشركة نورينكو برخصة كشف موقع بئر عمق، الواقع في مدينة مهد الذهب غربي السعودية، والذي يغطي مساحة تقدر بأكثر من 187 كيلومترا مربعا ويشمل رواسب معدنية من النحاس والزنك.

كما فاز تحالف شركة رويال رودز وشركة إم.إس.بي القابضة برخصة كشف موقع جبل الصهابية، الواقع في منطقة تثليث بجنوب المملكة، والذي يغطي مساحة تقدر بأكثر من 283 كيلومترا مربعا ويشمل رواسب معدنية من الزنك والرصاص والنحاس.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود السعودية لبناء اقتصاد لا يعتمد بشكل كبير على النفط، حيث تمتلك المملكة احتياطيات هائلة من المعادن، مثل الفوسفات والذهب والنحاس والبوكسيت.

وذكرت الوزارة أن الحكومة عدلت تقديراتها بالزيادة لمواردها المعدنية غير المستغلة إلى 2.5 تريليون دولار من توقعات 2016 البالغة 1.3 تريليون دولار.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة أطلقت برنامجا تحفيزيا للتنقيب عن المعادن بميزانية تزيد عن 182 مليون دولار.