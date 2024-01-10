شكرا لقرائتكم خبر عن سر كبر الأذنين والأنف مع التقدم في العمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عندما يتقدم الإنسان في العمر، يمكن أن تحدث بعض التغيرات الطبيعية في هيكل ومظهر الجسم، بما في ذلك الأذنين والأنف، هناك عدة عوامل تسهم في ظهور ظاهرة كبر الأذنين والأنف مع التقدم في العمر، بحسب ما نشره موقع هيلثي :



فقدان مرونة الجلد: مع تقدم العمر، يمكن أن يحدث تدهور في مرونة الجلد بسبب تراجع إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وهما مكونات تعزز مرونة الجلد، هذا التدهور يمكن أن يؤدي إلى تراجع الجلد وتراكم الدهون في مناطق مختلفة من الجسم، بما في ذلك الأذنين والأنف.

تغيرات في هيكل العظام: مع مرور الوقت، قد يحدث تغير في هيكل العظام، حيث يمكن أن يفقد العظم كثافته ويصبح أقل كثافة. هذا التغير الهيكلي يمكن أن يؤدي إلى ظهور تغيرات في شكل الأذنين والأنف.

تأثيرات الجاذبية: يعتبر التأثير المستمر للجاذبية على الجسم أحد العوامل التي تسهم في تراجع الأذنين والأنف مع التقدم في العمر، قد يحدث انتفاخ خفيف في الأنسجة والدهون، وقد يؤدي التأثير المستمر للجاذبية إلى سقوط الأذنين والأنف بشكل طبيعي.

مع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه التغيرات هي جزء طبيعي من عملية الشيخوخة وتختلف من شخص لآخر، قد تكون الوراثة والعوامل البيئية وأنماط الحياة أيضًا لها تأثير على شكل ومظهر الأذنين والأنف مع التقدم في العمر.

إذا كنت تشعر بقلق بشأن ظهور تغيرات في شكل الأذنين والأنف، يمكنك استشارة طبيب مختص في طب التجميل أو طب الجلدية للحصول على تقييم ونصائح محددة لحالتك.