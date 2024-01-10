شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: الشبط أحيانا أشد بردا من المربعانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن موسم الشبط أحيانا أشد بردا من المربعانية.

وقال عبدالعزيز الحصيني، أن أيام الشتاء” 91 يوماً “، والمربعانية تنتهي الأحد القادم 2 رجب يوافق 14 يناير، فيما الشبط “26 ” احياناً اشد برد من المربعانية تنتهي 28 رجب 1445هـ يوافق 9 فبراير.

وأشار إلى أن العقرب الأولى والثانية من الشتاء ” 26 ” يوماً وهما سعد الذابح و سعد بلع ينتهيان في 26 شعبان 1445هـ يوافق 7 مارس تبرد الأجواء عند هبوب رياح قطبية أو سيبيرية، فيما ينتهي الشتاء فلكيا 10 رمضان 1445هـ يوافق 20 مارس.