تراند اليوم : برسوم 4 آلاف ريال.. الكشف عن أبرز المميزات التي سيحصل عليها الفئات الجديدة في منتجات الإقامة المميزة

صحيفة الخليج 365: أعلن رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة.

مميزات الإقامة المميزة

​​​​وتحصل الفئات الجديدة على العديد من مزايا الإقامة المميزة، ومن أبرزها إمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملك العقارات والانتفاع بها، ومنح الإقامة المميزة لأفراد الأسرة، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم، والتنقل من وإلى المملكة بدون تأشيرة، وسهولة الانتقال بين المنشآت بدون رسوم، واستضافة ودعوة الأقارب.

رسوم

والمنتجات الخمسة الجديدة ستتاح برسوم 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة عند الإصدار. حسب العربية.

المنتجات الخمسة

ويأتي إطلاق المنتجات الخمسة لتتناسب مع كل فئة، حيث صُممت إقامة "كفاءة استثنائية" لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، فيما صُممت إقامة "موهبة" للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر ، في حين صُممت إقامة "مستثمر أعمال" للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها.

وتُمنح إقامة "رائد أعمال" لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة، في حين خُصصت إقامة "مالك عقار" لمالكين العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة، والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، حيث تُعد المملكة من الأسواق العقارية الواعدة بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة.