هدف مبكر وإنقاذ أسطوري من الشناوي.. مصر تتقدم على موزمبيق في الشوط الأول

الشارقة - اميمة ياسر - انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وموزمبيق بتقدم الفراعنة بهدف سجله مصطفى محمد في الدقيقة الثانية من المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وتراجع المنتخب الوطني بعد تسجيله هدف التقدم، وسط ضغط كبير من موزمبيق.

وفي الدقيقة ٣٥ أنقذ محمد الشناوي الفراعنة من هدف بنيران صديقة بعدما أخطأ محمد حمدي في تشتيت الكرة.

دخل منتخب مصر مواجهة موزمبيق بتشكيل مكون من: "حارس المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني، وخط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - زيزو، وخط الهجوم: تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح".