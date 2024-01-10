شكرا لقرائتكم خبر عن "سرك" و"كافد" تتعاونان لتعزيز حلول إدارة النفايات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" وشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي "كافد" المملوكتان بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز الالتزام بتحقيق الاستدامة والاقتصاد الدائري، ورفع مستوى الوعي حول أهمية إعادة التدوير، وتقديم حلول متكاملة فيما يخص مختلف أنواع النفايات.

ومثل الجانبين في التوقيع الرئيس التنفيذي لـ"سرك" المهندس زياد بن محمد الشيحة، والرئيس التنفيذي لـ"كافد" جاوتام ساشيتال.

نحو مستقبل مستدام

تأتي الاتفاقية تجسيدًا للرؤية المشتركة لكل من الشركتين نحو مستقبل مستدام، وتعكس التزامهما بتطوير قطاع إدارة النفايات ما يجعل "كافد" أنموذجاً مثالياً في تطبيق ممارسات الاستدامة.

وأوضح المهندس الشيحة أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل وتعزيز مبدأ الاقتصاد الدائري باستخدام أفضل الممارسات في إعادة التدوير وتحقيق الاستدامة البيئية، كذلك التقليل من الانبعاثات الضارة.

وأفاد ساشيتال، بأن الاستدامة تشكل عنصراً أساسياً من التخطيط الحضاري لـ"كافد" وقدرته على مواكبة المتطلبات المستقبلية، مؤكداً الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية.