شكرا لقرائتكم خبر عن "الإقامة المميزة" تطلق 5 منتجات جديدة.. المميزات ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الإقامة المميزة عن إطلاق منصته الإلكترونية الجديدة، التي تستهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التقديم على الإقامة المميزة ومتابعة طلبات المتقدمين.

تأتي هذه المنصة مزودة بحزمة من الخدمات الرقمية المتطورة، مصممة وفق أعلى المعايير العالمية لضمان تعزيز التواصل المباشر مع المتقدمين من مختلف أنحاء العالم.

المنتجات الجديدة

وتزامنًا مع هذا الإطلاق، أعلن المركز إطلاق 5 منتجات جديدة تحت مظلة الإقامة المميزة، وهي: إقامة كفاءة استثنائية، إقامة الموهبة، إقامة مستثمر أعمال، إقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار.

وكتب حساب "الإقامة المميزة" على موقع التواصل إكس يسعدنا إطلاق 5 منتجات جديدة للإقامة المميزة بهدف تعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي يجذب أفضل العقول والاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال خلق الوظائف ونقل المعرفة.

ويمكن تقديم الطلبات عبر هذا الرابط.

وتُمكّن المنصة المتقدمين من الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بنظام الإقامة المميزة ولائحته التنفيذية، وإجراءات التقديم، والمنتجات المتاحة لكل فئة.

بالإضافة إلى معايير الأهلية، والشروط اللازمة للحصول على كل منتج، كما يمكن للمستخدمين التعرف على المزايا والتسهيلات المقدمة لحاملي الإقامة المميزة.

مختلف القطاعات الحكومية

وأُسس مركز الإقامة المميزة في يناير2019، ويعمل منذ ذلك الحين على التنسيق المستمر مع مختلف القطاعات الحكومية، لضمان توفير خدمات متميزة للراغبين في الاستفادة من منظومته الإلكترونية.

مع التأكيد على تقديم الدعم المستمر والتواصل الفعّال مع حاملي الإقامة المميزة والمتقدمين

المزايا العامة للإقامة المتميزة