483 ألف طن نفايات

وأوضحت الأمانة أن ما يخص أعمال نظافة و«كنس» الطرقات آلياً ويدوياً قد امتد ليشمل 407315 كيلومتراً طولياً، إضافةً إلى تطهير 419076 حاوية نظافة صغيرة وكبيرة، وغسيل 12006 كيلومترات طولية من أرصفة الطُرقات، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية، وتعزيزاً للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة.
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