483 ألف طن نفايات

رفعت أمانة الأحساء خلال عام 2023، نحو 483608 أطنان من النفايات المنزلية و66690 طناً من النفايات التجارية و1938 طناً من النفايات ذات الحجم الكبير، و337178 طناً من النفايات المبعثرة، و46138 طناً من مُخلّفات المسالخ و28216 طناً من إطارات المركبات، إلى جانب معالجة 130600 عنصر من عناصر التشوه البصري، ومباشرة ومعالجة 24435 بلاغاً وارداً عبر مركز البلاغات والطوارئ «940».

وأوضحت الأمانة أن ما يخص أعمال نظافة و«كنس» الطرقات آلياً ويدوياً قد امتد ليشمل 407315 كيلومتراً طولياً، إضافةً إلى تطهير 419076 حاوية نظافة صغيرة وكبيرة، وغسيل 12006 كيلومترات طولية من أرصفة الطُرقات، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية، وتعزيزاً للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة.