مبادرة «طريق مكة».. هدية خادم الحرمين للحجاج

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وأوضح في جلسة عقدت ضمن برنامج مؤتمر ومعرض الحج المقام حاليا في جدة، أن المبادرة استفاد منها 7 دول، تمت خدمة حجاجها من مطارات بلدانهم، وهي: باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار، واستفاد منها 242,272 حاجا في 2023م خلال موسم الحج لعام 1444 هـ.
وعد المبادرة جزءا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 وجزءا مهما من برنامج خدمة ضيوف الرحمن، مرحبا بالبلدان التي ترغب بالانضمام إلى مبادرة طريق مكة سواء التي سبق أن شاركت بالمبادرة أو البلدان الأخرى، مشيرا إلى اشتراطات معينة يجب للدولة الراغبة بالانضمام بتنفيذها كاملة ومنها: أن الطائرة المغادرة من الدولة المنضمة في المبادرة يجب أن يكون جميع راكبيها من الحجاج، ولتطبيق المبادرة يجب الالتزام باشتراطات سلامة وصحة المعلومات إلى التواصل مع المطارات في بلدانهم.
مبادرة طريق مكة:
- إنهاء إجراءات الحجاج من بلدانهم مباشرة.
- تقليص عدد الإجراءات والمدة الزمنية.
- الارتقاء بخدمات الحج.
- إلغاء وقت الانتظار في صالات الوصول.
- نقل أمتعة ضيوف الرحمن إلى مقر إقامتهم.
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