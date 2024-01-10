شكرا لقرائتكم خبر مبادرة «طريق مكة».. هدية خادم الحرمين للحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، أن مبادرة طريق مكة تعد هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لضيوف بيت الله الحرام، والتي تتمحور على إنهاء إجراءات الحجاج من بلدانهم مباشرة؛ وتهدف إلى تقليص عدد الإجراءات والمدة الزمنية والارتقاء بخدمات الحج، وإلغاء وقت الانتظار في صالات الوصول، ونقل أمتعة ضيوف الرحمن إلى مقر إقامتهم.

وأوضح في جلسة عقدت ضمن برنامج مؤتمر ومعرض الحج المقام حاليا في جدة، أن المبادرة استفاد منها 7 دول، تمت خدمة حجاجها من مطارات بلدانهم، وهي: باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار، واستفاد منها 242,272 حاجا في 2023م خلال موسم الحج لعام 1444 هـ.

وعد المبادرة جزءا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 وجزءا مهما من برنامج خدمة ضيوف الرحمن، مرحبا بالبلدان التي ترغب بالانضمام إلى مبادرة طريق مكة سواء التي سبق أن شاركت بالمبادرة أو البلدان الأخرى، مشيرا إلى اشتراطات معينة يجب للدولة الراغبة بالانضمام بتنفيذها كاملة ومنها: أن الطائرة المغادرة من الدولة المنضمة في المبادرة يجب أن يكون جميع راكبيها من الحجاج، ولتطبيق المبادرة يجب الالتزام باشتراطات سلامة وصحة المعلومات إلى التواصل مع المطارات في بلدانهم.

مبادرة طريق مكة: